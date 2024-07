Petingen / Tennisklub feiert seinen 75. Geburtstag

Feierstunde am Samstag in Petingen, wo der Tennisklub seinen 75. Geburtstag beging. Als offizieller Akt wurde eine Plakette mit den bisherigen Präsidenten des TC Pétange am Klubhaus an der rue de Linger eingeweiht. Als Ehrengäste empfing der Verein neben Bürgermeister Jean-Marie Halsdorf (l.) Sportminister Georges Mischo (M.) und Claude Lamberty (4.v.r.), Präsident des nationalen Tennisverbands FLT. Auf dem Bild zu sehen sind die Ex-Präsidenten Henri Marx (r.), Romain Pütz (2.v.r.), Marco Pütz (2.v.l.) sowie der aktuelle Vorsitzende Gianni Baldinucci (3.v.r.). (P.M.)