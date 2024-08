Wer sucht, der findet / Tausende Besucher kamen zur Braderie in Echternach

Ende August werden traditionell die überschüssigen Sommerwaren zu stark reduzierten Preisen angeboten. Am Wochenende konnten Kauffreudige von morgens 8 Uhr bis abends 18 Uhr nach Herzenslust in Echternach Schnäppchen jagen. Satte Rabatte von bis zu sage und schreibe 80 Prozent waren dabei keine Seltenheit. Rund 50 Geschäfte nahmen an der diesjährigen Sommer-Braderie teil. Dazu kamen noch die zahlreichen Verkaufsstände in der Fußgängerzone und auf dem Marktplatz. Umrahmt wurde das Shopping-Erlebnis von einem vielseitigen Animationsprogramm.