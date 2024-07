Differdingen / Strandfeeling auf dem Marktplatz

Der Marktplatz in Differdingen verwandelt sich vom 26. Juli bis zum 1. September wieder in einen Strand. Dann ist nämlich „Diffbeach“ angesagt – mit Musik, Sonnenliegen, Essen und Getränken. Der Diffbeach im Stadtzentrum ist täglich von 11 bis 22 Uhr für die Besucher geöffnet. Der Eintritt zu den unterschiedlichen Veranstaltungen ist kostenlos. Neben einem speziellen After-Work-Programm an den Wochentagen finden noch elf weitere Konzerte auf dem Diffbeach-Strandareal statt. (Red.)