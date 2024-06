Düdelingen / „Strand am Duerf“, Fest der Kulturen und italienische Woche: Dudetown startet in den Sommer

Im Herzen Düdelingens steht ein Festwochenende auf dem Programm. Es ist der Beginn der italienischen Woche. Am Freitag ab 10.00 Uhr lädt auch der traditionelle „Strand am Duerf“ auf dem gleichnamigen Platz zum Verweilen ein. Den ganzen Sommer über soll bis zum 15. September Urlaubsfeeling auf dem Programm stehen. Am Samstag wird außerdem von 9.00 bis 11.00 Uhr ein „Faires Frühstück“ kostenlos auf dem Rathausplatz angeboten. Um 17.00 Uhr beginnt dann das Fest der Kulturen, das ebenfalls am Sonntag ab 11.30 Uhr stattfindet. Durch die Fusion mit dem Weltmarkt erhält dieses Fest ein neues Gesicht, mit zahlreichen Ständen, an denen handwerkliche Produkte, Schmuck, Dekorationsartikel und kulinarische Spezialitäten geboten werden. Selbstverständlich stehen auch Live-Konzerte auf dem Programm. (Red.)