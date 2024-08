Schueberfouer / „Sondercuvée“: Etiketten wurden von Amarylis Hibon designt

Für die diesjährige Ausgabe der Schueberfouer haben die Stadt Luxemburg und die Weinkellerei Bernard-Massard bereits zum 12. Mal eine neue „Sondercuvée“ herausgegeben. Diese prickelnde Spezialcuvée ist in Flaschen mit einem von der Künstlerin Amarylis Hibon gestalteten Motiv abgefüllt und wird ausschließlich auf der Schobermesse verkauft. Je 0,50 Euro dieser auf 2.000 Flaschen limitierten Edition werden für einen wohltätigen Zweck gespendet und gehen an die „Association luxembourgeoise d’aide pour personnes atteintes de maladies neuromusculaires et de maladies rares“ (ALAN). Die Vereinigung unterstützt seit 1998 Menschen mit neuromuskulären Erkrankungen und seit 2005 werden auch Betroffene seltener Krankheiten unterstützt. Rund 30.000 Menschen leiden in Luxemburg unter einer seltenen Krankheit. Hinzu kommt, dass viele dieser Krankheiten nicht geheilt werden können, da die Forschung nicht über die nötigen Mittel verfügt.