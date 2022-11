Robert Goebbels, geboren am 3. April 1944 in Luxemburg, ist ein luxemburgischer Politiker. 1984 wurde er zum Staatssekretär für Außenbeziehungen und für Wirtschaft ernannt. In dieser Funktion unterzeichnete er das Schengener Abkommen. Er gehörte in diversen Funktionen der Regierung bis 1999 an. 1999 wurde er zum Abgeordneten in das Europäische Parlament gewählt, wo er 15 Jahre wirkte.

Wieso finden Sie, dass das Schengener Abkommen so wichtig ist?

Robert Goebbels: Das Schengener Abkommen betrifft vor allem die Menschen. Es hilft den Menschen, komplett frei in der Europäischen Union reisen zu können. Man kann heute problemlos durch viele Länder in Europa reisen, ohne kontrolliert zu werden.

Welche Rolle hat das Schengener Abkommen heute vor allem?

Robert Goebbels Foto: Archiv/Editpress

Das Schengener Abkommen wird manchmal kritisiert, weil ihm vorgeworfen wird, durch die Abschaffung der Kontrollen die Kriminalität zu vereinfachen, z.B. den Drogenschmuggel. Das stimmt nicht. Großbritannien war nie Mitglied des Schengener Abkommens, konnte also theoretisch seine nationalen Grenzen kontrollieren. Dennoch hat die Kriminalität dort nicht abgenommen. Die Briten hatten terroristische Anschläge sowie illegale Immigration trotz Grenzkontrollen. Das Schengener Abkommen hat Europa sogar sicherer gemacht, dank der einfacheren Zusammenarbeit der Polizeiorgane. Dank Schengen können die Menschen frei in 26 Staaten Europas reisen. Sogar Menschen aus Amerika oder China können mit einem einzigen Visum durch Europa reisen, dem Schengenvisum.

Was erwarten Sie sich von der heutigen Jugend?

Ich habe volles Vertrauen in die Jugend. Ich hoffe jedoch, dass sie es zu würdigen weiß, was die ältere Generation erarbeitet hat. Heute kann man überall in Europa frei reisen, studieren, sich niederlassen, arbeiten. Die Jugend sollte versuchen, dies zu bewahren und zu verteidigen gegenüber den Angriffen der Anti-Europäer.

Wie sehen Sie die Zukunft der EU?

Die Welt befindet sich in einer sehr schwierigen Lage. Der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, dass der Frieden nie total gesichert ist. Europa kannte eine praktisch 70-jährige Periode ohne Krieg. Viele glaubten, das sei die neue Normalität. Wir müssen jetzt solidarisch zusammenstehen als Europäer. Es gibt manche Europäer, die noch immer nicht verstanden haben, dass die EU den Bürgern eine umfassende ‚Schutzgemeinschaft‘ bietet. Selbst größere Staaten wie Deutschland und Frankreich haben in der Welt einen geringeren Einfluss als alle Staaten der EU gemeinsam. Nur zusammen können wir uns gegenüber China, Russland, Indien oder selbst den USA behaupten. Nur gemeinsam sind wir stark, nur gemeinsam können wir Europa und die Europäer verteidigen.