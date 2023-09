45 Aussteller fanden am Sonntag einen Platz in der Halle oder dem Außenbereich

Allerlei selbstgemachte Werke und Objekte aus zweiter Hand gab es am Wochenende in Zolver auf dem Floh- und Hobbymarkt zu begutachten und zu kaufen.

Gut 45 Aussteller fanden am Sonntag einen Platz in der Halle oder dem Außenbereich. Organisiert wird der Floh- und Hobbymarkt im Zolver „Festikuss“ auf Scheuerhof vom 1959 gegründeten lokalen Tischtennisverein DT Zolwer. Der Markt selbst findet seit 15 Jahren zweimal im Jahr statt. Den Verein leitet seit acht Jahren Präsident Steve Gierenz. Neben dem siebenköpfigen Komitee sorgten noch gut 20 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für den reibungslosen Ablauf des Marktes. Der DT Zolwer zählt 60 aktive Mitglieder.

Die „Flohhändler“ boten eine große Bandbreite von Objekten zum Verkauf an, von alten Tellern und Porzellan über Bücher, Videokassetten oder CDs bis hin zu kleinerem Krimskrams. Außerdem waren viele Hobbykünstler aus dem In- und Ausland angereist, wie die in Hussigny lebende und aus Turin stammende Ambra Bezzolato, die u.a. selbstgefertigte Ohrringe, Kettenanhänger oder personalisierte Hundehalsbänder, mit dem Namen des treuen Vierbeiners versehen, anbot. Daneben wurden Kleidungsstücke, Schuhe, Herbstdekorationen, Bestecke, handgefertigte Enten oder Vinylplatten der „Zolwer Knappbléiser“ feilgeboten.

Der 80-jährige John Kolkes aus Machtum reiste mit seinen alten Uhren an. Er hält sie alle selber instand. So bot er neben gut erhaltenen Armbanduhren auch noch Drehorgeln und Picknick-Grammofone an. Hin und wieder sorgte der frühere Antiquitätenhändler für gute Laune bei den Anwesenden, indem er auf seiner Orgel Musikstücke zum Besten gab.