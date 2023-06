Die neun Kandidaten, die am Sonntag in den Gemeinderat von Schieren gewählt wurden, trafen sich am Mittwochabend, um über die Zusammensetzung des Schöffenrates zu beraten und zu entscheiden. Dem Wählerwillen wurde Rechnung getragen und die Wahl verlief am Mittwochabend einstimmig. Somit wird der Erstgewählte Eric Thill weiter das Bürgermeisteramt bekleiden, der Zweitgewählte Jean-Paul Zeimes und die Drittgewählte Susi Pfeiffer werden die Schöffenposten besetzen.