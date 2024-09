Esch / Robert Strock feiert seinen 100. Geburtstag

Vor einigen Tagen konnte Robert Strock bei guter Gesundheit und im Kreise seiner Familie seinen 100. Geburtstag feiern. Geboren wurde er am 3. September 1924 in Schwäbisch-Gmünd in Deutschland. Sein Vater war dort Lehrer an der Hochschule für Juweliere. Im Alter von acht Monaten kam Robert Strock mit seiner Familie zurück nach Luxemburg. 1943 kam er in den Arbeitsdienst und wurde dann von der Wehrmacht zwangsrekrutiert. Nach einer Verletzung geriet er in amerikanische Kriegsgefangenschaft, aus der er Weihnachten 1945 entlassen wurde. Er ließ sich dann in Esch nieder und legte 1949 seine Meisterprüfung als Juwelier ab.

Neben seinem Beruf war Robert Strock auch ein leidenschaftlicher Freizeitkünstler. Er war ebenfalls Mitbegründer des Camping-Caravanning Club Esch und 17 Jahre lang dessen Präsident. Er war viele Jahre Mitglied im Vorstand des Escher Geschäftsverbandes und Sänger in Escher Kirchenchören. Der langjährigen Ehe mit Margot Claus entstammen drei Kinder, sechs Enkelkinder und acht Urenkel. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreichte Familienminister Max Hahn ihm die „Médaille en vermeil de l’ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg“.