Esch / Pumptrack steht jetzt im Schlassgoart

Im Sommer 2021 wurde die Pumptrack-Piste erstmals in Esch-Lankelz installiert. Sie ist 95 Meter lang und hat 17 Buckel. Die Anschaffung und der Aufbau des Pumptracks schlugen damals mit 100.000 Euro zu Buche. Bei der Jugend kam die Piste auch richtig gut an. Weniger begeistert zeigten sich allerdings die Anwohner, die sich an der Lärmkulisse störten. Im Februar 2022 gab die Gemeinde den Beschwerden nach und baute den Pumptrack wieder ab. Die einzelnen Teile wurden dann am Trainingsplatz der Escher Jeunesse am Ende der rue Jean-Pierre Bausch zwischengelagert. Dort rotteten sie fast zwei Jahre vor ich hin. Pünktlich zu den diesjährigen Sommerferien hat die Stadt Esch den Pumptrack nun wieder komplett installiert. Als neuen Standort haben die Gemeindevertreter jetzt eine Fläche hinter dem Bâtiment IV in direkter Nachbarschaft zum Schlassgoart gewählt.