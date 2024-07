Malwettbewerb / Post ruft Kinder dazu auf, eine offizielle „Kleeschen“-Briefmarke zu zeichnen

Die Luxemburger Post startet einen einzigartigen Malwettbewerb, bei dem Kinder zwischen vier und acht Jahren aufgefordert werden, ihre eigene Briefmarke zur Feier des „Kleeschen“ zu zeichnen. Die Gewinnerbriefmarke wird von der Post vor dem 6. Dezember offiziell als „meng.post“-Briefmarke herausgegeben. Die Zeichnungen müssen bis zum 15. September bei der Post eingegangen sein. Als treuer Partner des „Kleeschen“ eröffnet die Post jedes Jahr im November das Sekretariat des „Kleeschen“. Bevor die wertvollen Briefe an den Nikolaus weitergeleitet werden, sendet dieses Sekretariat jedem Absender einen Antwortbrief mit einer kleinen Überraschung. Die Gewinnerbriefmarke wird auch in diesem Jahr auf all diese Briefe geklebt. Zudem verfolgt die Briefmarke „Saint-Nicolas 2024“ auch einen karitativen Zweck: Alle Einnahmen aus dem Verkauf gehen an eine luxemburgische Organisation, die sich für benachteiligte Kinder einsetzt.