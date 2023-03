Die Polizei bemerkte am Freitag gegen 17 Uhr zwei Personen, die auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Bartringen Passanten Uhren anboten. Die beiden hätten bereits zuvor, vor einem Kaufhaus in Capellen, versucht, Uhren zu verkaufen, geht aus dem Polizeibulletin vom Samstag hervor. Da die Verdächtigen keine gültige Handelserlaubnis besaßen, beschlagnahmte die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft alle Uhren und fertigte eine Anzeige wegen illegalen Handels.