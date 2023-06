Die Polizei hat am Montagmorgen in einer Pressemitteilung drei Festnahmen im Zusammenhang mit Drogen gemeldet. Die beiden Vorfälle geschahen in Esch/Alzette am 9. und in Luxemburg-Stadt am 10. Juni. Laut den Schilderungen der Behörde wurde in der rue du Fossé in Esch ein mutmaßlicher Drogenhandel zwischen zwei Männern in einem Fahrzeug bemerkt. Bei der anschließenden Kontrolle händigte einer der Männer den Beamten sofort mehrere Kugeln mit Betäubungsmitteln aus. „Wegen des dringenden Verdachts, dass die andere Person Drogen verschluckt hatte, ordnete die Staatsanwaltschaft eine klinische Untersuchung an“, heißt es in der Mitteilung. Dabei wurden mehrere Drogenplomben sichergestellt. Die zwei Männer seien auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen worden. Sämtliche Telefone, Bargeld, Betäubungsmittel sowie das Fahrzeug wurden beschlagnahmt.

Am Tag danach machte die Polizei einen weiteren Mann mit zwei Kugeln Drogen in der rue Adolphe Fischer in Luxemburg-Stadt ausfindig. Auch in diesem Fall ordnete die Staatsanwaltschaft eine klinische Untersuchung an, wobei man mehrere Drogenplomben fand. Außerdem wurden das Mobiltelefon, Geld und Plastikkugeln mit Betäubungsmitteln beschlagnahmt und der Verdächtige festgenommen.