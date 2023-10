Die Luxemburger Polizei hatte am Wochenende mit mehreren Einbrüchen zu tun – die zugehörige Zusammenfassung findet sich in einer Pressemitteilung vom Sonntag. In einem Fall vom Samstagmorgen ging es beispielsweise um einen Diebstahl aus einem Auto. Den Beamten sei gemeldet worden, dass jemand mehrere Kreditkarten aus einer Geldbörse gestohlen habe, die in einem unverschlossenen Wagen in Schifflingen lagen. „Wir möchten in dieser Hinsicht die Fahrzeugeigentümer daran erinnern, ihr Fahrzeug abzuschließen“, mahnt die Polizei. „Dies gilt auch dann, wenn das Fahrzeug nur kurze Zeit unbeaufsichtigt zurückgelassen wird.“ Darüber hinaus solle sichergestellt werden, dass Fenster, Türen und auch der Kofferraum verschlossen sind, das Alarmsystem – falls vorhanden – aktiviert ist und keine Wertgegenstände im Wagen zurückgelassen werden. Falls das Mitnehmen nicht möglich sei, solle man sie im Auto verstecken.

Gegen 11.40 Uhr am selben Tag traf es ein Haus in der rue de l’École in Bettemburg. Dort hätten sich die oder der Täter über ein Fenster Zugang zum Haus verschafft und die Räumlichkeiten durchwühlt, bevor sie in eine unbekannte Richtung flüchteten. Die Ermittlungen in dem Fall wurden aufgenommen. Am Samstagnachmittag sei schließlich jemand in ein Einfamilienhaus in der rue de Luxembourg in Bartringen eingebrochen. „Eine der beiden mutmaßlichen Täterinnen konnte seitens einer Polizeistreife noch an Ort und Stelle gestellt werden, die zweite konnte allerdings flüchten“, berichtet die Polizei. Die Verdächtige sei festgenommen, zur Dienststelle gebracht und schließlich am Sonntagmorgen einem Untersuchungsrichter vorgeführt worden. Das Diebesgut sei inzwischen wieder bei seinem rechtmäßigen Besitzer angekommen.

In Esch-Lallingen gab es laut der Behörde ebenfalls einen Einbruch – in der rue de la Colline. Ein Täter habe sich laut der Pressemitteilung der Polizei durch ein Fenster an der Hinterseite des Hauses Zugang zu einem Gebäude verschafft. Anschließend seien mehrere Räume durchwühlt worden. In dem Fall werde ebenfalls ermittelt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag habe sich dann ein Einbrecher ein Lokal in der rue Munchen-Tesch in Luxemburg-Weimerskirch als Tatort ausgesucht. Er wurde jedoch laut Polizei noch an Ort und Stelle erwischt und festgenommen.