Die Luxemburger Polizei hat am Donnerstag mehrere Berichte über kürzlich begangene Straftaten per Pressemitteilung veröffentlicht. Los ging es am Morgen des vergangenen Mittwochs – den Beamten sei ein Einbruch in ein Haus in der rue Stohlbour in Gonderingen gemeldet worden. Der mutmaßliche Täter sei an Ort und Stelle erwischt und festgenommen worden.

Später, am selben Tag, wurden noch zwei weitere Einbrüche gemeldet. Einer gegen 16.30 Uhr in einem Einfamilienhaus in Ischpelt. „Dabei hatte der Täter ersten Erkenntnissen nach ein Fenstergitter aufgehebelt und anschließend eine Fensterscheibe zerstört, um sich Zugang zum Haus zu verschaffen“, erklärt die Polizei. „Anschließend entwendete er mehrere Wertgegenstände, bevor er flüchtete.“ In Luxemburg-Belair wurden schließlich in der route d’Arlon Einbrüche in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Die oder der Täter hätten dabei die Türen aufgebrochen und Gegenstände entwendet.

In der Nacht zum Donnerstag habe sich außerdem ein Täter in mehreren Straßen in Ettelbrück Zugang zu Autos verschafft und Bargeld sowie eine Sonnenbrille gestohlen. Geschädigte sollen sich bei der Polizeidienststelle Diekirch/Vianden per E-Mail an police.diekirchvianden@police.etat.lu oder unter der Telefonnummer (+352) 244 80 1000 melden.

Der letzte Bericht handelt von einem Fall von häuslicher Gewalt: Am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr sei der Behörde ein Mann gemeldet worden, der in einem Haus in der rue des Roses in Bereldingen „eine andere Person mit einem Messer bedrohen würde“. Der Mann sei kurz danach festgenommen worden.