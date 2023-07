In der Galerie des „Photo-Club Esch“ gibt es zurzeit eine Ausstellung zum Thema „Old Stones“ zu sehen. Das vermeintlich einfache Thema fand dann doch ganz unterschiedliche Umsetzungen.

Von Steinen geprägte Naturaufnahmen sind ebenso vertreten wie Architektur im weitesten Sinne. Sowohl Grabsteine als auch Ruinen und intakte Fassaden wurden kunstvoll abgelichtet. Daneben gibt es bei dieser Ausstellung einige Besonderheiten, die dem Betrachter nicht unbedingt gleich ins Auge fallen.

Die Fotografien sind nicht wie gewohnt gerahmt, sondern auf großformatiges Fotopapier gedruckt und so aufgehängt. Jede dieser großen Kompositionen enthält mehrere thematisch geordnete Fotos in unterschiedlichen Größen, sowohl in Schwarzweiß als auch in Farbe. Die Autoren sind dabei gemischt. Auch bei der Auswahl der Fotos für diese Ausstellung ging man einen unkonventionellen, aber sehr demokratischen Weg. Üblicherweise kümmert sich lediglich ein kleines Team um die Auswahl und Gestaltung der Ausstellung.

Unkonventioneller Auswahlprozess

Bei dem Auswahlprozess nahmen alle Mitglieder des wöchentlichen Treffens des Fotoclubs teil. Die Fotografen der Bilder blieben bei der Auswahl anonym. Nach einer ersten Selektion wurden die ausgewählten Fotos ausgedruckt, auf einem Tisch ausgebreitet und wieder einem kritischen Blick unterworfen. Danach wurden sie thematisch geordnet. Da es immer noch zu viele Bilder waren, wurden diejenigen aussortiert, die weniger aussagekräftig für das jeweilige Thema waren. Dabei wurde jedoch sichergestellt, dass von jedem teilnehmenden Fotograf mindestens ein Foto Teil der Ausstellung wurde.

Die Idee zur Komposition der Fotos auf großformatigem Papier entstand ebenfalls in der Gruppe. Fotos für eine Ausstellung werden nicht willkürlich zusammengestellt. Idealerweise werden sie so angeordnet, dass man eine Geschichte erzählt, erläuterte Frank Schroeder, Initiator der Ausstellung. Das Experiment der Ausstellung war sehr zufriedenstellend und interessant, dennoch enorm zeitaufwendig, sodass nicht jede Expo nach diesem Konzept organisiert werden kann. Zu sehen sind Fotos von Audrey Wadlé, Claude Péporté, Dunja Minart, Eugène Thill, Frank Schroeder, Jan Guth, Jul Duhr, Karin Herz, Lula Donnianni, Marcel Braun, Maryna Zaitseva, Ming Cao, Pit Hamen, Pol Wadlé, Robert Wiltgen und Sybille Becker.