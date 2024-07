Luxemburg / Pfadfinder spenden an die „Stëmm vun der Strooss“

Rund 50 Pfadfinder der Gruppen Biber, Wëllefcher, AvEx und CaraPio der Gruppe Saint-Benoît aus Clerf haben auf die Initiative von Selina Schroeder während des letzten Adventsmarktes verschiedene Produkte verkauft. Den Erlös spendeten sie nun an die „Stëmm vun der Strooss“. Nach einer kurzen Vorstellung der Aktivitäten und der Probleme, mit denen die Organisation, die sich für die Ärmsten der Armen einsetzt, derzeit konfrontiert ist, betonte „Stëmm“-Leiterin Alexandra Oxacelay: „Um 1.500 Euro in die Kasse zu bekommen, muss man sich wirklich anstrengen und ich gratuliere euch zu dieser Solidaritätsgeste. Das Geld wird für einen neuen Empfangsraum im Sozialrestaurant in Hollerich genutzt. Trotz des Sommers werden dort zurzeit täglich durchschnittlich 450 Mahlzeiten serviert.“

Die offizielle Spendenübergabe fand am Samstag, 6. Juli im Chalet Bréisbich, dem Treffpunkt der Groupe Saint-Benoît aus Clerf, statt. (Red)