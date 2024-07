Fond-de-Gras / Oldtimerfans aufgepasst: Neunte Edition der „Autofahren wie früher“ findet statt

In einem historischen Ambiente zog die Veranstaltung „Autofahren wie früher“ im vergangenen Jahr eine große Anzahl an Autoliebhabern an, die hier über 130 Oldtimer bewundern konnten. Der Bahnhof des Fond-de-Gras wird diesen Sommer bereits zum neunten Mal zur Kulisse dieses Treffens, das sich schönen Autos von vor 1970 widmet. Für Oldtimer-Besitzer ist die Teilnahme ohne Registrierung bis 13 Uhr möglich. Besitzer erhalten pro Fahrzeug ein Train-1900-Ticket, ein Getränk und ein Grillgericht. Der Fond-de-Gras ist mit dem Fahrrad oder dem Auto von Niederkorn, Differdingen oder Rodange aus zu erreichen. Die Veranstaltung findet am Sonntag im Minettpark Fond-de-Gras von 11-19 Uhr statt. (Red.)