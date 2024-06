Esch / „Nuit de la culture“ unter dem Motto „Back to the 90s“ steht an

Am Samstagabend steht eine weitere „Nuit de la culture“ in Esch auf dem Programm. Das Motto lautet diesmal „Back to the 90s“. Die von frEsch organisierte Kulturnacht findet im Rahmen der Architektur-Biennale statt. Unter anderem steht die Musik im Vordergrund. So tritt ab 21.30 Uhr eine Nirvana-Tribute-Band auf. Auftakt der Kulturnacht ist um 16.00 Uhr, Ort des Geschehens die Gegend um die rue Helen Buchholtz.