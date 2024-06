LGBTQ+ / Sanem schafft Safe Space

Im Jahr 2021 wurde die Gemeinde Sanem zu einer LGBTIQ+ Freedom Zone. In diesem Zusammenhang wird am Ende des Pride-Monats am kommenden Samstag ein sogenanntex „Safe Space“ eingeweiht. Treffpunkt ist das Umwelt- und Bildungszentrum Matgesfeld in Beles. Beginn des Festes ist morgens um 10.00 Uhr. Der offizielle Teil der Einweihung mit unterem anderem den Ansprachen von Bürgermeisterin Simone Asselborn-Bintz, der Ersten Schöffin Nathalie Morgenthaler sowie Gleichstellungsministerin Yuriko Backes findet um 12.15 Uhr statt. Um 12.45 bis 13.45 Uhr lädt die Gemeinde zur Musik von Irina zu einem Ehrenwein ein. Abschließend können die Gäste die weitläufige Anlage besichtigen. Das Programm mit Animationen für Groß und Klein endet um 18.00 Uhr. (Red.)