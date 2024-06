Wer es am Sonntag am Nationalfeiertag gemütlich angehen möchte, dem sei der Tierpark in Esch auf dem Galgenberg empfohlen. Gute Gründe gibt es viele: Die Sonne hat sich für fast den ganzen Tag angemeldet, den Regenschirm wird man mit großer Wahrscheinlichkeit nicht brauchen und, nachdem die Francofolies abgezogen sind, stehen auch wieder viele Parkplätze zur Verfügung. Obendrein ist der Besuch der Tiergehege und der ganzen Anlage gratis und, nicht unwichtig, das „Bamhauscafé“ hat am Sonntag von 9.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. (Red.)

Foto: Editpress/Didier Sylvestre