Krimi / Ein Hauch Bretagne auf der Kinnekswiss

Kommissar Dupin kann es seit 2012 durchaus mit seinen Kollegen Brunetti (Donna Leon) oder Bruno (Martin Walker) aufnehmen. Die Kriminalfälle des deutschen Autors Jean-Luc Bannalec spielen aber nicht in Venedig oder im Périgord, sondern in der Bretagne. Im Rahmen der „Mardis littéraires“ ist Bannalec am Donnerstag, 20. Juni, in Luxemburg. Auf der Kinnekswiss liest er aus seinem eben erschienenen 13. Dupin-Roman „Bretonische Sehnsucht“. Organisiert wird die Veranstaltung vom „Institut Pierre Werner“ und der „Lëtzebuerg City Bibliothèque“. Beginn: 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist aber erforderlich unter 4796-2732 oder an bibliotheque-events@vdl.lu. Bei schlechtem Wetter wird die Lesung in das Auditorium Cité (rue Genistre) verlegt. (mago)