Luxemburg / CFL sucht neue Mitarbeiter

Die Luxemburger Eisenbahngesellschaft sucht neue Mitarbeiter. Zwei Tage lang steht bei den CFL-Jobdays am 21. und 22. Juni deshalb die Rekrutierung im Mittelpunkt. Die verschiedenen Berufe der CFL-Gruppe werden vorgestellt und Interessierten wird ein Blick hinter die Kulissen ermöglicht. Austragungsort der ersten Auflage der CFL-Jobdays ist in der Nähe des P+R-Platzes am Hauptstadtbahnhof. Der Freitag ist Schulen und anderen Akteuren des Bildungssektors in privatem Rahmen vorbehalten. Der Samstag hingegen soll einer breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit geben, die Berufswelt der CFL zu entdecken. An rund zwanzig Ständen stellen CFL-Mitarbeiter ihre Arbeit vor. Zum Beispiel die Zugführung oder -begleitung, Verkaufs- oder Auskunftstätigkeiten an den Schaltern, Zugverkehr oder Bahnhofsüberwachung, aber auch im Ingenieurwesen sowie in anderen Bereichen des Konzerns, wie Immobilien und Informatik. Der Tag der offenen Tür am Samstag, 22. Juni, ist von 9.00 bis 14.00 Uhr. An dem Tag können auch bereits erste Gespräche mit den Rekrutierungsteams der CFL geführt werden. Weitere Informationen: jobscfl.lu. (Red.)