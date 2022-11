Im Zentrum Düdelingens befindet sich eines der noch wenigen architektonischen Überbleibsel, die vor der Industrialisierung gebaut wurden. Der ehemalige Bauernhof in der rue du Commerce stammt aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. In den vergangenen Jahren hat die Stadt Düdelingen das Gebäude mit einer Wohnfläche von insgesamt 380 Quadratmetern aufwendig renoviert. Dies in Zusammenarbeit mit dem „Institut national pour le patrimoine architectural“ (INPA). Letzte Woche wurden die zehn möblierten Zimmer und zwei Apartments offiziell und im Beisein von Henri Kox, Minister für Wohnungsbau, eingeweiht. Das „Office social“ übernimmt die Verwaltung der Wohnungen. Fünf der Zimmer sind für Geflüchtete aus der Ukraine reserviert. Die restlichen fünf sind für junge Düdelinger gedacht, die zwischen 18 und 30 Jahre alt sind, einer Beschäftigung nachgehen – und trotzdem keine Wohnung auf dem Wohnungsmarkt finden. Diese jungen Menschen werden im Rahmen eines Projektes vom „Office social“ betreut. Sie können für maximal drei Jahre in der rue du Commerce wohnen. Das Projekt „Wohnraum für junge erwerbstätige Menschen“ startet Anfang 2023.