Nach Stadtbredimus öffnet am 23. November auch in Lorentzweiler ein „Loft“ seine Türen. Die Bezeichnung steht für „lokalen Familientreff“ und soll den Familien der Gemeinde als Begegnungs- und Bildungsstätte dienen. Träger ist das Rote Kreuz, das in diesem Projekt eng mit der Gemeindeverwaltung zusammenarbeitet.

Ziel des „Loft“ sei es, Familien „in ihren Lebenssituationen zu begleiten und zu unterstützen“, so das Rote Kreuz in einer Mitteilung. Die Abkürzung steht für „lokale Familljentreff“. Es sei dies ein Treffpunkt für Familien der Gemeinde Lorentzweiler, der vom Roten Kreuz in Zusammenarbeit mit der Gemeinde initiiert wurde und sich in den Räumlichkeiten der „Maison relais“ befindet. Nach dem „Loft“ in Stadtbredimus sei der lokale Familientreff in Lorentzweiler bereits das zweite Projekt dieser Art.

„Sowohl das Personal der ,Maison relais‘ in ihrer Rolle als PädagogInnen als auch die Eltern haben festgestellt, dass die Familien der Gemeinde ein Bedürfnis nach Austausch und Information zu verschiedenen Themen haben, die hauptsächlich auf die Erziehung ausgerichtet sind“, erklärt eine Sprecherin des Roten Kreuzes. „Die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt und der informelle Austausch unter Nachbarn, in der Nachbarschaft oder an Treffpunkten nimmt ab.“

Mit dem Familientreff wolle man diesen Entwicklungen entgegenwirken und bestimmte Bedürfnisse stillen. Etwa mit Informationsveranstaltungen zu Hausaufgaben und Internetsicherheit oder Austauschrunden in den Bereichen Bildung und Erziehung, mit Einzel- oder Gruppenberatungen und Familienaktivitäten. Individuelle Anfragen werden natürlich auch beantwortet.

„Der lokale Familientreff arbeitet nach einem partizipatorischen Ansatz, bei dem eine enge Partnerschaft mit den Familien im Vordergrund steht. Die Eltern sind Experten für ihre Kinder, und ihre Ressourcen und Kompetenzen finden sich in den Angeboten des Familientreffs wieder“, erläutert Marco Deepen, Direktor der Abteilung für non-formale Bildung vom Roten Kreuz. So könnten die Familien sich selbstständig einbringen und unterstützen. Bei Bedarf könnten Familien auch schnell und effizient an externe Dienste weitergeleitet werden.

„Das Angebot steht allen Familien der Gemeinde Lorentzweiler offen — unabhängig davon, ob ein Kind in der ,Maison relais‘ oder in der Crèche der Gemeinde angemeldet ist“, betont indessen Lisa Goergen, Koordinatorin des Loft Lorentzweiler. Geöffnet ist jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr sowie jeden Donnerstag zwischen 14 und 18 Uhr. (C.)