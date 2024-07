Umweltschutz / Naturpakt: Esch strebt Silberzertifizierung an

Beim Naturpakttag in Oberdonven (siehe Tageblatt vom 29. Juni) hat die Stadt Esch erstmals eine Bronzezertifizierung bekommen. Darauf machte die Gemeinde am Mittwoch aufmerksam. Der Naturpakt belohnt die Anstrengungen von Gemeinden für den Naturschutz und gegen den Verlust der Biodiversität. Esch erzielte 57,6% der möglichen Punkte und platziert sich somit landesweit unter den 30 ausgezeichneten Kommunen auf Rang zwei. Unangefochten an der Spitze liegt mit seiner Goldzertifizierung Bettemburg. Das Ziel Eschs ist laut Pressemitteilung der Aufstieg in die Silberkategorie, für die 60 Prozent benötigt werden.

Karte: Klima-Agence