Aufruf / Nancy sucht einen passenden Stammzellenspender

Die kleine Nancy besucht den zweiten Zyklus an der Grundschule Antoine de Saint-Exupéry Strassen. Sie ist an Leukämie erkrankt. Helfen kann ihr nur eine Stammzellenspende. Deshalb organisiert das „Plooschter Projet“ in Zusammenarbeit mit der Gemeinde am Montag, 8. Juli, zwischen 16 und 20 Uhr eine große Stammzellenspende in der Grundschule Antoine de Saint-Exupéry (84, rue du Cimetière). Auch wenn die Chancen für eine passende Stammzellenspende steigen, wenn viele Menschen spenden, so dürfen doch nicht alle teilnehmen. Infrage kommen nur gesunde Menschen im Alter von 16 bis 45 Jahren (vor 18 bedarf es der Genehmigung der Eltern) mit einem Mindestgewicht von 50 Kilo. Für Frauen sind mehr als zwei Schwangerschaften ein Ausschlusskriterium. Außerdem muss der Spender die luxemburgische Nationalität beziehungsweise die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Sind diese Bedingungen erfüllt, ist die erste Etappe am Montag das Ausfüllen eines Fragebogens. Hier geht es um die Gesundheit des Spenders, wobei schwere Krankheiten wiederum ein Ausschlusskriterium sind. Danach geht es zur Blutabnahme. (Red.)