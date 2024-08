Fledermaus-Entdeckungstour / Nachtwanderung im Naturschutzgebiet Schlammwiss-Brill

Wer schon immer einmal Fledermäuse beobachten wollte, kann dies am 24. August in der Schlammwiss in Münsbach tun. Der Natur- und Vogelschutzverein „Ieweschte Syrdall Asbl.“ und die „Fondation Hëllef fir d’Natur“ laden zu einer geführten Tour im Naturschutzgebiet Schlammwiss-Brill ein. Die Teilnehmer können in der Nacht verschiedene Fledermäuse über dem Schilf beobachten, die auf Insektenjagd sind. Während des Spaziergangs wird über die Lebensweise, Jagdmethoden, Schlafplätze und das Wanderverhalten der Fledermäuse gesprochen. Zudem wird auf den Schutz der Fledermäuse eingegangen.

Treffpunkt ist am 24. August 2024 um 19 Uhr auf dem Parkplatz des Fußballplatzes in Münsbach, die obligatorische Einschreibung erfolgt über schlammwiss@gmail.com.