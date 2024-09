Mertert / Nach Einbruch: Polizei stellt Einbrecher und sichert Diebesgut

Nach einem Einbruch in ein Haus in der rue du Port in Mertert sowie einer Meldung über drei junge Männer, die an Autotüren rüttelten, konnte die Polizei am Sonntagmorgen die Tatverdächtigen festnehmen und Diebesgut sicherstellen. Die Beamten erstellten Protokoll. Das geht aus dem Polizeibulletin vom Montag hervor.

Unbekannte drangen am Nachmittag desselben Tages in der route de Thionville in Howald in ein Fahrzeug ein, durchwühlten dieses und entwendeten Bargeld. Die Polizei ermittelt.

Am Sonntagabend verschafften sich Täter Zugang zu einem Fahrzeug in der rue des Celtes in Wasserbillig und durchwühlten dieses. Laut Polizei wurde in diesem Fall jedoch nichts entwendet.

Die Bewohner eines Einfamilienhauses in der rue des Champs in Kopstal überraschten indes am späten Sonntagabend einen Einbrecher bei dem Versuch, in ihr Haus einzudringen. Der Täter flüchtete und die Polizei leitete Ermittlungen ein. (Red.)