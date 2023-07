Am 11. Juni wurde in Schengen erstmals nach dem Proporzsystem gewählt. Nach der Vereidigung des Schöffenrates am Mittwochmorgen durch die Innenministerin sind am Abend die acht verbleibenden Gemeinderäte durch den Bürgermeister in ihr Amt eingeführt worden. Bei insgesamt elf Mitgliedern hat die Bürgerliste „Är Ekipp“ die absolute Mehrheit mit 7 Vertretern. Darunter sind Bürgermeister Michel Gloden, die Schöffen Tom Weber und Jean-Paul Muller sowie die Räte Line Bauer, Pierre Breda, Josée Funk-Kiesch und François Goldschmit. Die neue Bürgerliste „Besser Zesummen“ kommt auf vier Vertreter: Lola Artigao, Annette Willems-Kirsch, Tom Bellion und Lucien Max. Dem von Innenministerium geförderten „matenee fir eng modern Gemeng“ steht nun also nichts mehr im Wege. Erste reguläre Zusammenkunft des neuen Gemeinderates ist übrigens am 18. Juli, um 9 Uhr morgens. (mago)