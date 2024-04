Die N15 zwischen Ettelbrück und Niederfeulen wird von Donnerstag, 11. April um 8 Uhr bis Samstag, 13. April um 17 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Grund ist die Erneuerung der Deckschicht der Nationalstraße. Das teilte die Straßenbauverwaltung am Freitag in einem Presseschreiben mit.

Es wird weiterhin einen eingeschränkten Zugang nach Niederfeulen geben, jedoch wird dieser in einer Sackgasse enden, schreibt die Verwaltung. Die Umleitung wird über den CR308 und CR348 erfolgen.