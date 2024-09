Place d’Armes / „Mardis littéraires“: Historiker gibt Einblick in bewegte Zeiten der Hauptstadt

Das Gebäude des Cercle an der place d’Armes kennt wohl jeder. Weniger bekannt ist, dass der „Salon de la capitale“, wie Schriftsteller Batty Weber den Platz einst nannte, eigentlich viel größer geplant war. Bis 1968 durfte man zum Beispiel dort auch noch parken. Mehr Lokalgeschichte und Geschichten, auch über nie verwirklichte Pläne sowie verschwundene Häuser gibt es am 17. September. In einer Konferenz im Rahmen der „Mardis littéraires“ gibt Historiker Robert L. Philippart einen Einblick in bewegte Zeiten der Hauptstadt und ihres Platzes. Im Auditorium Henri Beck im Cercle Cité. Beginn: 18.30 Uhr. Anmeldung erforderlich: Tel.: 4796-2732 oder unter bibliotheque-events@vdl.lu.

Foto: Editpress/Julien Garroy