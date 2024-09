Clausen / Mansfeld-Projekt lebt: Stadt Luxemburg informiert über den aktuellen Stand

Vom einst herrschaftlichen Mansfeld-Schloss in Clausen ist mehr erhalten als man auf den ersten Blick zu erkennen glaubt. Große Teile der Überreste sollen erhalten bleiben, renoviert, hervorgehoben und einem neuen Zweck zugeführt werden. Bei einer von der Stadt Luxemburg am nächsten Donnerstag organisierten Konferenz soll über den Stand des Projekts und über eine geplante Beteiligung interessierter Bürger informiert werden. Am 19. September von 18.30 bis 21.00 Uhr im LUCA (Luxemburger Architekturzentrum), 1, rue de la Tour Jacob in Luxemburg-Stadt. Die Konferenz ist auf Französisch.