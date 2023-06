Ein Autofahrer ist in der Nacht von Sonntag auf Montag kurz nach Mitternacht in einem Kreisverkehr in der Luxemburger rue de Bonnevoi stehengeblieben, ausgestiegen und mit einer Stange auf Passanten losgegangen. Das hat die Polizei in einer Pressemitteilung vom Montag bekannt gegeben. Eine Person sei bei dem Angriff leicht am Bein verletzt und zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht worden. „Der Mann wurde seitens einer Polizsitereife immobilisiert und zur Dienststelle abgeführt“, berichtet die Polizei. „Ein Alkoholtest verlief positiv, sein Führerschein wurde eingezogen.“ Weil der Mann „in seinem alkoholisierten Zustand“ eine Gefahr für sich und Dritte dargestellt habe, wurde er im Passagearrest untergebracht.