Ein Mann ist in den frühen Morgenstunden am Sonntag in ein Lokal in der Echternacher rue de la Gare eingebrochen und hat dabei ein Tablet, ein Mobiltelefon samt Ladekabel sowie Bargeld und einen Autoschlüssel gestohlen. Das geht aus einer Pressemeldung der Polizei vom Dienstag hervor. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter im Laufe der Ermittlungen stellen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann festgenommen und am Montagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt. „In Folge wurde Haftbefehl erlassen“, geht aus der Meldung weiter hervor.