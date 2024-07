Cargolux und Arthur Welter / Lkw fährt mit Wasserstoff

Die langjährigen Partner Cargolux and Arthur Welter arbeiten gemeinsam an einem zweijährigen Pilotprojekt

für einen speziellen, mit Wasserstoff betriebenen Lkw. Der Laster von Arthur Welter wird im Auftrag von Cargolux fünfmal pro Woche zwischen Luxemburg und Frankfurt verkehren, das teilten beide Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

„Als Cargolux dieses Projekt initiierte, war unser langjähriger Partner Arthur Welter die natürliche Wahl für eine Zusammenarbeit. Unsere Unternehmen arbeiten bereits seit vielen Jahren zusammen, und dieses Projekt spiegelt unsere gemeinsamen Ambitionen für die Zukunft unserer Branche wider. Mit dieser Initiative wollen wir die bestehenden Möglichkeiten aufzeigen und beweisen, dass sie sich an einen dynamischen Sektor wie die Luftfracht anpassen lassen“, sagte Richard Forson, Generaldirektor von Cargolux.

Das speziell an die Anforderungen der Luftfracht angepasste Fahrzeug verfügt über eine Reichweite von rund 400 Kilometern. Der Lkw wird an beiden Enden der Strecke aufgetankt, da es in der Region derzeit nur wenige Wasserstofftankstellen gibt.