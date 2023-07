Die letzte Schifflinger Gemeinderatssitzung in der alten Besetzung fand am Freitag statt. Dabei stand jede Menge Routine auf der Tagesordnung, die dann auch dementsprechend schnell abgearbeitet wurde. So blieb genügend Zeit, um die scheidenden Ratsmitglieder Isabelle Solagna-van Goidsenhoven (CSV), Vincent Nothum (LSAP) und Camille Schütz („déi gréng“) gebührend zu verabschieden. Die erste Sitzung des neugewählten Gremiums findet am 28. Juli statt. In Schifflingen hat nach den Gemeindewahlen vom 11. Juni eine Große Koalition das Ruder übernommen, wobei es zum Splitting des Bürgermeisterpostens zwischen Paul Weimerskirch (CSV) und Carlo Feiereisen (LSAP) kommt, der nach zwei Jahren übernimmt. (P.M.)