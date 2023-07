Am Sonntag findet auf der Mosel zwischen Remich und dem Hafen in Schwebsingen die 6. Auflage der international besetzten „Wäistrooss-Regatta“ statt. 30 Ruderboote mit mehr als 100 Sportlern aus allen Bootsklassen vom Einer bis zum Achter gehen auf die 5.000 m lange Strecke gegen den Strom. Am Start sind Teams aus Luxemburg, Deutschland, Belgien und Frankreich.

Veranstalter ist erneut der Luxembourg International Rowing Club (LIRC) mit Sitz in Schwebsingen. LIRC-Präsident Michel Fries erhofft sich, neben dem sportlichen Aspekt des Events, den Rudersport im Großherzogtum weiter nach vorne und ihn einem größeren Publikum näher bringen zu können.

Das Besondere an der Regatta ist, dass alle Bootsklassen gleichzeitig an den Start gehen und es, je nach Bootsklasse, Zeitgutschriften gibt. Nach diesem Zeitschlüssel kann die Jury am Ende dann den Gesamtsieger ermitteln. Start der Regatta ist um 11.15 Uhr in Remich in Höhe des Restaurants „Casa 49“. Die Zielankunft im Hafen von Schwebsingen wird für etwa 11.45 Uhr erwartet.