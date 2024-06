Contern / Leckere Früchtchen selber pflücken

Mit oder ohne Sahne: Erdbeeren sind lecker. Selbstgepflückt schmecken sie allerdings am besten. Im „Haff Muller-Lemmer“ kostet ein Kilo sechs Euro. Das ist, dank (leichter) eigener Handarbeit, weniger als die Hälfte von dem, was im Geschäft zu bezahlen ist, wobei auch noch auf die Sorte zu achten sei, heißt es vom Betreiber des landwirtschaftlichen Betriebs in Contern. Zahlreiche Familien mit Kindern seien am vorletzten Samstag vor Ort gewesen, um auf dem drei Hektar großen Feld Erdbeeren zu pflücken. Im Prinzip sei das auch am kommenden Samstag möglich, so der Chef des Hofs. Ob dem so sein wird, könne man auf den sozialen Netzwerken, Facebook oder Instagram erfahren. Im Hofladen „Muller-Lemmer“ findet man außerdem, je nach Saison, alle Waren, welche der Hof herstellt, beispielsweise Gemüse oder Edeldestillate. Darüber hinaus gibt es Produkte von verschiedenen anderen Produzenten aus der Region, beispielsweise Fleisch, Eier oder Nudeln.

Der Chef ist immer vor Ort und steht mit Erklärungen und guten Ratschlägen gerne zur Verfügung Erdbeeren so weit das Auge sieht