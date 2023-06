It’s all good with street food!

Einmal speisen wie auf einem Foodtruck-Festival in den USA, in den Straßen von Seoul oder auf den Festen in Schanghai? „Ab nach Remich“, hieß es hierfür am Wochenende. Das Streetfood-Festival ist Bestandteil der Remicher „Summer Days“. Chefs und passionierte Hobby-Köche machten den Grill an und präsentierten den Tausenden Besuchern internationale Gerichte.

Ganz nach dem Motto „Zwiebelringe waren gestern“ servierte Cheat & Eat zur vierten Auflage des Festivals den amerikanischen Vorspeiseklassiker „Fried Blooming Onion“, wobei die ganze Zwiebel frittiert wird. Serviert wurde die knusprige Vorspeise mit verschiedenen Soßen zum Dippen.

Esskultur aus Nordamerika oder Hamburg, diese Frage konnte man sich bei Cheesetastic aus Hamburg stellen. Der passionierte Koch brachte die Spezialität Mac’n’Cheese mit nach Remich. Sein Team bereitete die cremige Käsesoße frisch vor Ort zu. Serviert wurde diese mit den typisch amerikanischen Nudelhörnchen und verschiedenen eigen kreierten Toppings. Ein Highlight ist der Mac’n’Cheese Chicago Wrap mit knusprigem Bacon und einer rauchigen BBQ-Sauce, das Ganze im Wrap gerollt und mit viel Käse serviert.

Abkühling gefällig? Dafür gab es u.a. hausgemachten Eistee. Foto: André Feller

Echte koreanische Corn Dogs gab es bei Team Fusion Food. Hier zauberten die Köche köstliches Fingerfood, wobei die Kunden den Inhalt wahlweise mit Würstchen, Mozzarella oder einer Kombination aus beiden selbst zusammensetzen konnten. Umhüllt wurde das Ganze von Teigmantel und knusprigem Panko, einem Paniermehl aus Brotkrumen, scharfem Käse-Snack oder „Pommes carées“.

Ein anderer Stand bot traditionelle chinesische Maultaschen an, wie man sie aus Asiens Straßenküchen kennt. Serviert wurden hier authentische und handgemachte Dim Sum in zahlreichen Varianten und mit hausgemachten Dips nach alten Rezepten.

Doch nicht nur für Essen war gesorgt. Bei solchen sommerlichen Temperaturen musste auch ausreichend Flüssigkeit konsumiert werden. Dafür sorgte unter anderem der Teespezialist TICY aus dem baden-württembergischen Ort Uhingen. In nur drei Minuten bereiten die Teekenner einen Eistee zu, selbstgemacht und erfrischend. Ihr Rezept ist dabei denkbar einfach. Man nehme eine der leckeren Teemischungen, ein hohes und breites Glas, ein Edelstahlsieb, jede Menge Eiswürfel und kochendes Wasser. Die Eiswürfel füllt man zuerst ins Glas, anschließend fügt man den Tee ins Sieb und stellt diesen ebenfalls aufs Glas. Jetzt füllt man mit kochendem Wasser auf, deckt den Tee ab und wartet drei Minuten. Einmal umrühren, und schon ist der Drei-Minuten-Eistee fertig. Den TICY kann man online als fertiges Set erwerben. Teemischungen sind ebenfalls im Online-Shop des Anbieters erhältlich, mit Superfoods und ohne künstliche Süßungsmittel.

Warum in die Ferne schweifen, wenn es so viele Leckereien auch in der Nähe gibt? Zum Beispiel in Remich.