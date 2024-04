In einem großen Geschäft in Oberpallen gibt es bereits eine Plauderkasse

Spezifische Kassen, an denen Menschen sich etwas mehr Zeit lassen und beim Bezahlen ein paar Worte wechseln können, sind in Luxemburg weniger Thema. Das zeigte die Nachfrage vom Tageblatt für einen am gestrigen Mittwoch publizierten Artikel. In dem wurde eine Antwort von der Pressestelle des Ministeriums für Familie, Solidarität, Zusammenleben und Unterbringung von Flüchtlingen erwähnt, in der es hieß, dass dem Ministerium kein Ort bekannt ist, an dem es eine solche Plauderkasse gibt.

Unsere aufmerksame Leserschaft wies am Mittwoch darauf hin, dass eine Plauderkasse im „Pall Center“ in Oberpallen bereits existiert – was die geschäftsführende Direktorin der „Pall Center S.A.“, Christianne Wickler, bestätigte: „Die Plauderkasse wird sehr viel genutzt und ist auf menschlicher Ebene eine Win-win-Situation. Die Kassiererin fühlt sich durch den aktiven Kontakt wertgeschätzt und die Kundschaft ist weniger gestresst.“ Genutzt wird diese Art der Bezahlung ihr zufolge von einem gemischten Publikum. Aber, so Christianne Wickler: „Menschen, die es eilig haben, meiden die Kasse lieber.“

Ein entsprechendes Projekt gibt es demnach bereits seit 2019 in Oberpallen. Außerdem wird im Ministerium die Möglichkeit überprüft, gemeinsam mit potenziellen Partnern zur Thematik zu sensibilisieren. Und: Eine Supermarktkette aus Frankreich mit drei großen und 16 kleineren Geschäften in Luxemburg könnte sich vorstellen, das Thema in einem Fragebogen für die Kundschaft aufzunehmen. Um so herauszufinden, ob Bedarf besteht.