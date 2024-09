Leudelingen / Hausgemachte Energie: Raiffeisen-Bank installiert Solarpanels

Nicht weniger als 414 Fotovoltaikpanels mit einer Produktionskapazität von 173,88 kWp wurden jüngst auf dem Dach des Sitzes der Raiffeisen-Bank in Leudelingen installiert. Die Anlage, die noch im September in Betrieb gehen soll, wird voraussichtlich 10% des Strombedarfs der Bank produzieren. So könnte zum Beispiel die neue Anlage den Jahresverbrauch der 73 Ladestationen für Elektrofahrzeuge decken. Parallel dazu unternimmt die Bank Schritte zur Verbesserung ihrer Energieeffizienz. Die Einweihung fand in Anwesenheit von Minister Lex Delles, von Vertretern der Unternehmen Socom, Solarcells und Betic, die am Projekt beteiligt waren, sowie von Verantwortlichen der Bank statt. (mago)