Esch City Cup / Handballturnier unter freiem Himmel und auf Kunstrasen

Am 6. und 7. Juli findet im Stade Lankelz der Esch City Cup statt. Hier werden sich nationale und internationale Jugendmannschaften im Handball messen. Das Besondere an dem Esch City Cup ist der Belag, auf dem gespielt wird. Hier wird nicht wie gewohnt in der Halle gespielt, sondern unter freiem Himmel und auf Kunstrasen. Teilnehmen dürfen die Alterskategorien U11, U13, U15, U17 und U19. (Red.)