„Herzensprojekt“ / Grundschulkinder spenden 517 Euro an die „Fondatioun Kriibskrank Kanner“

Der Kinderrat der Grundschule Remerschen hat in Zusammenarbeit mit den Schülern der Grundschule diverse Projekte umgesetzt und konnte durch verschiedene Aktionen 517 Euro sammeln. Dieser Betrag wurde an die „Fondatioun Kriibskrank Kanner“ gespendet. Diese Aktion habe sich zu einem Herzensprojekt entwickelt, da eine Mitschülerin selbst auf die Hilfe der Stiftung angewiesen sei und auf diesem Weg noch viele weitere Kinder unterstützt werden können, schreibt die Stiftung in einem Presseschreiben.