Am Dienstag, dem 3. Oktober, wurden in den Sanitärbereichen der Schulen des Zyklus 4 (5./6. Schuljahr) Hygieneartikelspender installiert. Eine Implementierung des Projekts in den Sporteinrichtungen und den Kultur- und Gesellschaftszentren der Stadt sei ebenfalls geplant, schreibt die Stadt Luxemburg in einer Pressemitteilung.

Bereits im Januar 2022 wurden rund 200 Automaten in den öffentlichen Toiletten der Hauptstadt installiert; seit Beginn des Jahres seien auf diesem Weg rund 19.000 Hygieneartikel und 21.000 Präservative verteilt worden, heißt es vonseiten der Stadt. Da das Angebot offensichtlich gut angenommen wurde, werde das Projekt nun ausgeweitet.

Die Stadt Luxemburg möchte auf diesem Weg Frauen und Mädchen während der Menstruation unterstützen und ihnen einen Zugang zu Hygieneprodukten garantieren. Das Angebot an Kondomen, die ein wichtiges Mittel zur Empfängnisverhütung und zur Vorbeugung von sexuell übertragbaren Krankheiten sind, werde indessen auf öffentliche Toiletten sowie Sport- und Kultureinrichtungen beschränkt. (cmol)