Esch / Graffiti-Künstler toben sich am Südspidol-Bauzaun aus

Nach einem weltweit einzigartigen Graffiti-Battle am Samstag in den Rotondes in Luxemburg-Stadt werden sich die Graffiti-Künstler am kommenden Sonntag an der Palisade des zukünftigen „Südspidol“ in Esch/Alzette austoben können. Jene Künstler, die am Vortag gegeneinander angetreten sind, Mitglieder der Jury sowie zahlreiche Gäste werden sich zu einem gemeinsamen künstlerischen Akt zusammenfinden und 200 Meter Bauzaun des zukünftigen Spitals verzieren. Das Ganze findet zwischen 11 und 16 Uhr an der Palisade der „Südspidol“-Baustelle, rue Henri Koch, gegenüber vom CNFPC, statt. Die Teilnehmer kommen aus Frankreich (Paris, Reims, Metz, Nancy, Toul), Deutschland (Berlin, Saarbrücken), Belgien (Brüssel, Mons, Arlon), Italien (Venedig), Finnland sowie aus Luxemburg. Für weitere Informationen: E-Mail an communication@chem.lu.