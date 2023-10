Selbst in den Sommerferien wurde trainiert und geübt: Der Judo-Club aus Wintger hatte bei seinem dreitägigen Trainingslager Geld für den guten Zweck gesammelt und konnte vor wenigen Tagen insgesamt 500 Euro an die „Fondatioun Kriibskrank Kanner“ spenden.

Drei Tage lang hatten die jungen Talente des Judo Club Wëntger bei ihrem „Activity Camp“ mächtig Spaß. Neben der Lieblingssportart konnten in den etlichen Ateliers auch neue Sachen ausprobiert werden. Die anwesenden Trainer und Organisatoren hatten, wie im Jahr zuvor, auf eine finanzielle Entschädigung verzichtet, sodass sämtliche Teilnahmegebühren integral für den guten Zweck gespendet werden konnten. Diesmal ging die Summe von 500 Euro an die „Fondatioun Kriibskrank Kanner“. Denise Weimerskirch, die den Scheck aus den Händen von Vereinspräsident Carlo Clees entgegennahm, war mit dem jungen Tom und seinen Eltern in der Judohalle erschienen. Tom hat seine Krebserkrankung besiegt und setzt sich heute dafür ein, anderen Kindern zu helfen. (chd)