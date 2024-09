Stëmm vun der Strooss / „Generation X Luxembourg“ spendet 1.000 für den Kauf von Unterwäsche

Die „Generation X Luxembourg“ hat der „Stëmm vun der Strooss“ neulich eine Spende von 1.000 Euro zukommen lassen. Das Geld wird dafür genutzt, um Unterwäsche für Menschen in Not zu kaufen. Vor dem kommenden Winter fehlt es in der „Kleederstuff“ vor allem immer noch an Unterwäsche. Mike Welter, auch bekannt als DJ Mike MC und Gründer von „Generation X Party“ in Luxemburg, überreichte den Scheck höchstpersönlich an Alexandra Oxacelay, Direktorin der „Stëmm“.

Die gesammelte Summe stammt aus den Einnahmen der „Generation X“-Partys, die regelmäßig im ganzen Land stattfinden und deren Gewinne immer einem guten Zweck zugutekommen. Aber das ist noch nicht alles: Generation X Luxembourg ist auch eine Facebook-Gruppe für Menschen, die zwischen 1964 und 1980 geboren wurden, oder für alle, die sich für diese Zeit interessieren und dort ihre Jugenderinnerungen teilen.