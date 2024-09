Bauschleiden  / Gemeinde setzt mit Graffito ein Zeichen für die EU

In Bauschleiden wurde am vergangenen Wochenende ein Graffiti-Kunstwerk eingeweiht, das eine Hommage an die europäischen Werte und an die Ursprünge des modernen Europas sein soll. In Zeiten, in denen innerhalb der EU wieder öfters Grenzen eine abweisende Bedeutung bekommen, ist dies sicherlich ein positives Zeichen. Menschen sollen in ihren jeweiligen Ländern und Regionen grenzüberschreitend und gemeinsam an der Großregion und Europa bauen, so könnte man die Initiative umschreiben. Zu finden ist Werk in der rue du Curé, direkt hinter dem Musiksaal.