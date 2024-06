Luxemburg-Stadt / Gemeinde informiert über Mobilitätsziele bis 2035

Mobilitätsplan der Gemeinde Luxemburg: Vor rund drei Jahren wurde mit den Arbeiten begonnen, am Donnerstagabend nun konnte das 130 Seiten umfassende Dokument der Öffentlichkeit präsentiert werden. Bereits Ende März hatten es die Gemeindeverantwortlichen der Presse vorgestellt. War das strategische Dokument zu dem Zeitpunkt ausschließlich in Deutsch verfasst, wurde es inzwischen auf Französisch und Englisch übersetzt. Im gut gefüllten „Grand Théâtre“ in Luxemburg-Stadt informierten die Gemeindeverantwortlichen am Donnerstagabend über die Ziele, die bis 2035 in puncto Mobilität erreicht werden sollen. Wer sich das Dokument schon vorher ansehen möchte, findet es auf mobiliteitsplang.vdl.lu.

